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Wimbledon, oggi Djokovic-Safiullin: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista serbo sfida il russo negli ottavi di finale

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
05 luglio 2026 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, il tennista serbo sfida il russo Roman Safiullin - in diretta tv e streaming - agli ottavi di finale dello Slam di Londra. Nei turni precedenti Djokovic ha eliminato Paul, Wu, Tsitsipas e Rinderknech, mentre Safiullin, che arriva dalle qualificazioni, ha superato Kym, Rublev, Van de Zandschulp e Fonseca.

Djokovic-Safiullin, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Safiullin è in programma oggi, domenica 5 luglio, alle ore 14.30, con il match che aprirà il programma del Centrale. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con Djokovic che conduce il parziale con tre vittorie a zero.

Djokovic-Safiullin, dove vederla in tv

Djokovic-Safiullin sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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