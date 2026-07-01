circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, oggi Djokovic-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista serbo sfida il greco nel secondo turno dello Slam di Londra

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
01 luglio 2026 | 07.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il tennista serbo affronta Stefanos Tsitsipas - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Londra, a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno. Al primo turno Djokovic ha battuto il cinese Wu in quattro set, mentre Tsitsipas ha superato il francese Gaston in tre.

Djokovic-Tsitsipas, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Tsitsipas è in programma oggi, mercoledì 1 luglio, intorno alle ore 18, con il match che è fissato come terzo incontro sul campo Centrale. I due tennisti si sono affrontati in 14 precedenti, con Djokovic che conduce il parziale con un netto 12-2.

Djokovic-Tsitsipas, dove vederla in tv

Djokovic-Tsitsipas sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic djokovic tsitsipas tsitsipas djokovic oggi djokovic dove vederlo tv djokovic orario
Vedi anche
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza