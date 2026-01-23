circle x black
Cerca nel sito
 

Djokovic-Van de Zandschulp: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il serbo sfida l'olandese nel terzo turno degli Australian Open

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
23 gennaio 2026 | 06.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Novak Djokovic. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista serbo sfida l'olandese Botic van de Zandschulp - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Nei primi due turni, Djokovic ha battuto Martinez all'esordio e si è ripetuto con l'azzurro Maestrelli, vincendo in tre set in entrambi i casi.

Djokovic-Van de Zandschulp, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Van de Zandschulp è in programma sabato 24 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con una vittoria a testa per un parziale fermo quindi sull'1-1. Nell'ultimo incrocio, nel secondo turno dell'ultimo Masters 1000 di Indian Wells, è stato proprio l'olandese a battere Djokovic, imponendosi in tre set.

Djokovic-Van de Zandschulp, dove vederla in tv

Djokovic-Van de Zandschulp sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic djokovic van de zandschulp djokovic oggi djokovic australian open djokovic orario djokovic dove vederlo in tv
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza