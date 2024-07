Domenica torna la II edizione del 'No Bruum Tour', l’evento inclusivo Asi di mototerapia per bambini

L’Associazione “La motoTerapia” e ASI - Settore motoTerapia, con il supporto della Polizia Stradale e del Motoclub Polizia di Stato di Napoli e con il patrocinio dei comuni di Santa Maria a Vico, Sant’Agata Dé Goti e Bucciano, organizzano domenica 14 luglio la seconda edizione del “No Bruum Tour", l’evento inclusivo durante il quale saranno confermati i risultati raggiunti con i bambini in trattamento con la mototerapia durante la passata stagione.

L’evento, vedrà i bambini salire in sella delle moto con terapisti e piloti addestrati per la mototerapia, percorrendo circa 50 chilometri per poi pranzare e passare un pomeriggio di divertimento insieme ai figli dei soci dell’associazione e dei partecipanti all’evento. Le moto, scortate dalla Polizia Stradale, dal motoclub Polizia di Stato di Napoli e dallo staff dell’Associazione “La MotoTerapia”, partiranno alle ore 9 da Piazza Aragona (Santa Maria a Vico) in direzione Sant’Agata Dé Goti, dove ci sarà la prima tappa ristoro, per poi proseguire alla volta del Santuario Maria Santissima al Taburno (Bucciano) per la seconda tappa ristoro e la benedizione, e terminare la gita alla masseria Napolitano in Via Fossa Rena ad Airola (BN), messa a disposizione da Nicola Napolitano, dove ci sarà il pranzo con prodotti d’eccellenza locali e tanti giochi inclusivi psicomotori.

L’evento ha scopi inclusivi, di conferma dei risultati ottenuti dopo un anno di terapia, di riportare in strada le situazioni vissute durante le sedute settimanali e anche di rivalutazione del territorio attraverso il passaggio tra le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle provincie di Caserta e Benevento. Il numero dei partecipanti, limitato e su invito, vedrà la presenza di circa venti equipaggi per un massimo di 100 partecipanti.

Tutte le attività saranno supervisionate dal Dott. Luca Nuzzo, referente ASI nazionale Settore MotoTerapia e Responsabile scientifico dell’Associazione “La MotoTerapia”, con l’indispensabile e fondamentale aiuto dei piloti/assistenti di mototerapia dell’associazione.