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Serie A, oggi Venezia-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

I lagunari ospitano la squadra di Gattuso nella sfida valida per la quinta giornata

Rino Gattuso - Ipa/Fotogramma
Rino Gattuso - Ipa/Fotogramma
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19 settembre 2026 | 06.52
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 19 settembre, i biancocelesti affrontano il Venezia. La squadra di Rino Gattuso, reduce dal pareggio per 2-2 in casa contro il Milan, fa visita ai lagunari di Giovanni Stroppa, battuti per 4-2 al 'Penzo' dalla Fiorentina, trascinata dalla tripletta di Franco Mastantuono. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Venezia-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Venezia-Lazio, in campo oggi alle 20:45:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Perez, Helgason, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Venezia-Lazio, dove vederla

La sfida di Serie A tra Venezia e Lazio sarà trasmessa in diretta tv da Dazn tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. La visione della gara sarà disponibile anche su Sky Sport Calcio.

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