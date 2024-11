Duodo: "Sfida con All Blacks occasione per inaugurare importante connubio con Alperia"

“Per noi è molto importante avere aziende italiane che supportano il nostro movimento, la nostra nazionale. Sentirsi parte di un progetto sportivo e avere alle spalle una realtà così importante è veramente prezioso”. E' il commento di Andrea Duodo, presidente della Federazione Italiana Rugby, intervenuto alla presentazione della nuova partnership della Fir con Alperia, nell’ambito del match della Nazionale italiana contro gli All Blacks della Nuova Zelanda.

“Entrare in uno stadio come l’Allianz credo sia un’emozione unica -prosegue il presidente Duodo-. Avere qui un evento così importante penso sia il coronamento di qualsiasi realtà sportiva. Per quanto ci riguarda, sarà una partita molto, molto difficile contro una squadra particolarmente iconica, conosciuta in tutto il mondo: anche per questo avere un nuovo partner che ci dà una mano certamente per noi è un’ottima cosa, perché ci dà il supporto di cui abbiamo bisogno”.