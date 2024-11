Sabato di spettacolo all’Eicma, l’Esposizione Internazionale delle due ruote a Milano. Protagoniste le moto sportive, arrivate a Rho Fiera per sfoggiare le maggiori novità del 2024. Con occhi, come al solito, proiettati al futuro.

Ducati

Tanti i curiosi allo stand Ducati, per scoprire tutto sulla Panigale V2 2025, una media supersportiva dalle linee accattivanti. A un primo sguardo, salta subito all’occhio l’inconfondibile stile italiano della rossa, con ripresa della sorella maggiore, la Panigale V4. Si tratta di una moto agile, che con 176 kg - 17 in meno del modello che sostituisce - è la Panigale di serie più leggera di sempre. Un mezzo divertente da guidare sia nel quotidiano che in pista, che gioca con carene di nuova generazione, luci a Led sottili con Drl e linee aerodinamiche. Con una posizione di guida meno caricata sull’avantreno, il fiore all’occhiello del modello è il motore V2 di 90°, che sprigiona 120 Cv e una coppia di 93 Nm.

Aprilia

Restando all’Italia, la più grande novità presentata da Aprilia è la Rsv4 X ex3ma, moto dalla gamma versatile e in grado di garantire prestazioni top. L’eccellenza di questo modello spicca nel motore ad alte prestazioni e ad Aprilia RSV4 Factory, che si caratterizza per un equipaggiamento ancora più sofisticato, con ruote in alluminio forgiato e il sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0. La curiosità guarda all’ottimizzazione del prodotto da un punto di vista ergonomico, con una progettazione del serbatoio e della sella che seguono il principio di integrazione tra moto e pilota, con conseguente libertà di movimento sulla sella. Adatta a tutti i piloti, si tratta di un’icona di sportività, che sfrutta il design anche in termini di performance.

Fantic

Da concept a versione finale, Fantic torna all’Eicma un anno dopo per esporre la Fantic Imola, nella doppia versione 500 e 125. Due moto sportive, con carenature "da Moto2" e dalle dimensioni compatte, con struttura monoscocca. Differenze, ovviamente, nel motore: la 125 è equipaggiata con un monocilindrico di 125 centimetri cubici e potenza di 15 cv, mentre la 500 ha un monocilindrico di 500 centimetri cubici e una potenza di 48 cv.

Bmw

Gli occhi degli appassionati di motori si sono concentrati anche sullo stand Bmw, che quest’anno ha un motivo in più per sorridere, visto il primo titolo di campione del mondo Superbike conquistato con Toprak Razgatlioglu. La casa tedesca torna all’Esposizione Internazionale delle due ruote senza perdere di vista le sue supersportive, le S e M 1000 RR. Per la M 1000 RR, il quattro cilindri in linea produrrà 6 Cv in più rispetto al modello precedente, salendo a 218 Cv. Rinfrescata la carenatura, un plus in termini di aerodinamicità arriva dalle nuove alette. Da appuntare, anche lo scarico in titanio rivisto e l’acceleratore elettronico M a corsa breve. Come la sorella, anche la versione 2025 della S 1000 RR avrà l'acceleratore M a corsa corta, le nuove alette aerodinamiche e il copriruota anteriore con condotti dei freni integrati.

Ktm

Tra gli evergreen c’è Ktm, che ha svelato la 990 RC R. Una sportiva estrema e con dotazioni di alto profilo. Questo modello presenta un telaio in acciaio e un forcellone in alluminio, ma è stato importante il lavoro per allineare il prodotto ai canoni di una guida sportiva. Tra le moto sportive della galassia Ktm, occhio anche alla Mv Agusta, con la Emmevi e la F3 competizione.

Yamaha

Grande anche l’attenzione sullo stand di Yamaha, per la presentazione di tutte le novità legate alle piccole sportive del celebre marchio di Iwata. Spazio agli aggiornamenti 2025 delle R3 e R125, ora entrambe omologate Euro 5+. La Yamaha R3 entra in scena con un nuovo aspetto del frontale, allineato alla R9, con delle compatte alette aerodinamiche integrate alla base del cupolino. Poi, tante conferme a livello tecnico: dal telaio in acciaio e dal bicilindrico parallelo da 321 cc, 42 CV a 10.750 giri e 29,5 Nm a 9.000 giri. Una novità è la frizione assistita, mentre tra gli optional c’è possibilità di inserire il cambio elettronico in salita. Per la R125, le cose da annotare riguardano colori e grafiche, con l’aggiunta delle tonalità Icon Blue e Tech Black.

Altre novità presentate a Eicma guardano al Giappone, con le Kawasaki Ninja ZX-4R, ZX-6R, zx 10-R. Legata al marchio nipponico, Bimota ha svelato la kb998 Rimini. (di Michele Antonelli)