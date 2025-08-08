circle x black
Sinona Cinà, folla ai funerali: l'omaggio delle compagne di squadra

Oggi l'ultimo saluto alla 21enne, gremita la Chiesa Madre di Capaci

I funerali di Simona Cinà
08 agosto 2025 | 13.54
Redazione Adnkronos
In tantissimi si sono radunati oggi, venerdì 8 agosto, nella Chiesa Madre di Capaci (Palermo) per dare l'ultimo saluto a Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta venerdì scorso in piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria.

Gremito l'interno della chiesa e tante le persone che sono rimaste sulle scale durante la santa messa. Tanti i giovani, tra cui spiccano le compagne di pallavolo della ragazza, che hanno scelto di indossare una maglietta bianca con la scritta Cinà e il numero 24 (quello di Simona).

La bara della 21enne è stata accolta da un lungo applauso al suo arrivo in chiesa. Sul feretro bianco la maglietta con cui Simona giocava a pallavolo. Al fianco dei genitori della giovane, della sorella gemella Roberta e del fratello Gabriele, il sindaco di Capaci Pietro Puccio.

Evidente la commozione dell'intero paese. Per oggi, il sindaco ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

Simona Cinà funerale Simona Cinà Cinà morte Simona Cinà
