Elezioni federali Tiro a segno, Rugiero presenta il suo piano programmatico

Al termine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si dovrà andare a votare per un nuovo ciclo olimpico con il rinnovo delle cariche federali. Per guidare la Uits si è candidato Igino Rugiero, che è stato nel 2019 commissario straordinario. Dopo la lettera di candidatura Rugiero ha presentato il suo piano programmatico, molto dettagliato, a tutti i presidenti, i rappresentanti dei tecnici, i rappresentanti degli atleti e gli amici del tiro a segno.

Per quanto concerne il Settore Sportivo, Rugiero si è concentrato sulla Gestione del settore della formazione, le discipline non Issf, sull'Accademia del Tiro, il Centro federale Nazionale, i finanziamenti per l'attività sportiva, il centro di avviamento paralimpico e l'attività promozionale sul territorio e la scuola. Il secondo punto attenzionato è quello relativo alle Sezioni di Tsne l'attività Istituzionale, con una focalizzazione sui poligoni "per il miglioramento e l’efficientamento dei poligoni è indispensabile continuare a finanziare i progetti con il “Bando Poligoni” adeguando il bando a disposizione", spiega. Altro tema importante è quello relativo alla formazione di tecnici impianti di tiro. "La Uits può crescere ed essere competitiva solo se capace di aggiornarsi regolarmente negli ambiti della specifica competenza", scrive Rugiero che non dimentica le questioni legate ai campi prova privati, per "cercare una soluzione che possa obbligare i campi di tiro privati ad osservare le stesse normative per le agibilità che gravano, anche con ingenti spese, sulle sezioni Tsn". Grande attenzione infine sulla gestione amministrativa, fiscale e contabile dei comitati regionali e sezioni di tiro a segno e la comunicazione tra Uits, comitati regionali e sezioni Tsn.

Infine si porterà avanti "la definizione della contrattazione già ufficiosamente da me avviata con Sport e Salute per la riorganizzazione organica degli uffici di presidenza della Uits di Viale Tiziano 70, ma il tutto è solo una parte delle cose che ho in mente di provare a definire insieme a tutti Voi, nel prossimo futuro, se mi sarà data la fiducia necessaria. Sono molte e alcune più che complesse, per cui solo con la continuità di una azione politica determinata ed ascoltata dagli Enti Vigilanti si potranno raggiungere i risultati desiderati. Quei risultati che potremo ottenere solo ed esclusivamente lavorando insieme dando vita ad una azione quotidiana basata sul rispetto reciproco e sulla mia disponibilità ad ascoltare sempre e comunque tutti Voi indistintamente in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità. Da soli si fallisce, uniti si vince!", conclude Rugiero.