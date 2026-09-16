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Europa League al via, oggi si comincia: le partite della prima giornata e dove vederle

Inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club

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16 settembre 2026 | 06.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna l'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere. Su tutti, Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase campionato. In campo anche il Lione, in trasferta contro l'Anderlecht, e il Bayer Leverkusen, che ospiterà in Germania gli sloveni del Celje. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.

Europa League, il programma di oggi

Ecco il programma delle partite di Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre:

Alle 18:45

Ararat-Sparta Praga

Omonia-Celta

Alle 21:

Beer Sheva-Dinamo Zagabria

Sunderland-Az Alkmaar

Sturm Grz-Rennes

Anderlecht-Lione

Olympiacos-Jagellonia

Milan-Benfica

Leverkusen-Celje

Europa League, dove vedere partite oggi

Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

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Europa League Europa League oggi Europa League partite Europa League prima giornata
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