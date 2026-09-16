Inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club
Torna l'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere. Su tutti, Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase campionato. In campo anche il Lione, in trasferta contro l'Anderlecht, e il Bayer Leverkusen, che ospiterà in Germania gli sloveni del Celje. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.
Ecco il programma delle partite di Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre:
Alle 18:45
Ararat-Sparta Praga
Omonia-Celta
Alle 21:
Beer Sheva-Dinamo Zagabria
Sunderland-Az Alkmaar
Sturm Grz-Rennes
Anderlecht-Lione
Olympiacos-Jagellonia
Milan-Benfica
Leverkusen-Celje
Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.