Europa League, oggi Milan-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Esordio per il Milan in questa edizione dell'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, la squadra rossonera affronta il Benfica - in diretta tv e streaming - a San Siro nella prima giornata della seconda competizione europea per club. I rossoneri arrivano al match a 4 giorni dal pareggio in rimonta per 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, mentre i portoghesi ha sconfitto domenica il Gil Vicente in casa per 3-1.

TOMORROW/ Milan-Benfica, orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Benfica è in programma oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari; Diego Moreira; Pulisic, Rabiot; Goncalo Ramos.

BENFICA (4-2-3-1): Soares; Bah, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Joao Palhinha; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.

Milan-Benfica, dove vederla in tv

La sfida di Europa League tra Milan e Benfica sarà trasmessa in diretta tv da Sky tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.