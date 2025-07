In Svizzera è festa per Euro Women 2025. Diciassette anni dopo Euro 2008, quella volta condiviso con l’Austria, il Paese rivive le stesse vibrazioni grazie alla magia del pallone. Il calcio femminile è protagonista nelle città ospitanti, tappezzate di foto delle calciatrici più in vista del momento. Dalle svizzere Alisha Lehmann, alla Juve nell’ultima stagione, e Alayah Pilgrim, attaccante della Roma, passando per gli assi dell’Italia. Da Manuela Giugliano, anche lei stella della Roma e prima azzurra riuscita a entrare nella lista delle 30 del Pallone d’Oro (2024), alla capitana Cristiana Girelli, in gol nell’ultima partita contro il Portogallo a Ginevra. Proprio la seconda città del Paese, crocevia di culture, scatta una delle fotografie più belle di questa prima fase degli Europei di calcio femminile.

Ginevra, dentro gli Europei femminili

Il punto nevralgico è la stazione della città. La maggior parte dei tifosi arriva da lì e uscendo su Place de Cornavin si trova subito ‘di fronte’ gli Europei. “WEuro2025, you are welcome”. Già, perché la Svizzera ha creduto fin da subito nella manifestazione, spingendo al massimo per organizzarla al meglio e offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile per il periodo del torneo (2-27 luglio). Non a caso, le Ferrovie Federali Svizzere hanno previsto 400 treni supplementari. E, il giorno della partita, con il biglietto per lo stadio si può viaggiare gratis all’interno del Paese. Una scelta simbolica del territorio (sede di varie federazioni sportive internazionali, tra cui proprio la Uefa), per facilitare il tifo di tutti i Paesi in un torneo che vuole porsi come turning point per il movimento femminile, in ottica di promozione delle pari opportunità. Anche così, gli stadi si sono riempiti con il calore di tutta Europa.

In Svizzera per Euro Women 2025

Ginevra mette insieme i colori e la magia del torneo. La città è piena bandiere, migliaia di tifosi girano con la maglietta della propria squadra non solo nel giorno di partita. È un segnale di riconoscimento e appartenenza. Domina quella della Svizzera, che giovedì 10 luglio si giocherà allo Stade de Geneve la qualificazione nell’ultima partita del girone contro la Finlandia. Ma cresce un po' per volta anche il fattore Italia, con le Azzurre passate in città per la seconda gara contro il Portogallo e al lavoro a Weggis, nel quartier generale scelto per la manifestazione. Per l’ultima partita contro la Spagna, che a Berna mette in palio il passaggio del turno e una bella dose di prestigio. I più calorosi sono i portoghesi, ma non mancano sorprese come quelle regalate dai finlandesi, in sandali e divisa per i musei della città anche in giornate di meteo non proprio ottimale. Questione di abitudine. Euro Women 2025 coinvolge anche tanti bambini, portati da mamma e papà per la prima volta allo stadio. Diversi sono accompagnati da Maddli, la simpatica mascotte dell’Europeo, tra video e selfie ricordo.

In città si arriva per le partite, ma chi può cerca di sfruttare le giornate e riempirle con altre attività. Con una visita allo Science Gateway del Cern per esempio, un gioiellino che racconta la fisica ogni giorno, da visitare almeno una volta nella vita. O magari con qualche ora di relax acquatico, dal rafting sull’Arve e sul Rodano al Sup al Lago di Ginevra.

Per qualcun altro, tra le tappe obbligate ci sono la fan zone sul lungolago nel quartiere di Eaux-Vives, il celebre Orologio Fiorito, a due passi dal Lago, e Parc La Grange, non lontano dallo Stade de Geneve. Per dare un’occhiata a un’opera dell’artista francese Saype che nella prima fase dell'Europeo ha fatto il giro del mondo. Un dipinto sull’erba che raffigura una bambina, coi capelli legati, intenta a disegnare con un gessetto i contorni di un campo da calcio. È realizzata con pigmenti al 100% biodegradabili e la curiosità è che è destinata a scomparire. In gran parte già lo ha fatto, vista la pioggia degli ultimi giorni. Alla base del lavoro, c'è comunque l’idea semplice di uno sguardo sul futuro del calcio femminile. Un’idea che la Svizzera ha colto al volo. (di Michele Antonelli, inviato a Ginevra)