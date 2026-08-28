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F1, Alpine conferma ufficialmente Colapinto anche per la stagione 2027

L'argentino dodicesimo in classifica, si ripropone il tandem con Pierre Gasly

F1, Alpine conferma ufficialmente Colapinto anche per la stagione 2027
28 agosto 2026 | 10.22
Massimo Germinario
LETTURA: 2 minuti

Dopo Pierre Gasly, la scuderia Alpine ha ufficializzato la permanenza di Franco Colapinto come pilota per la stagione 2027 di Formula 1. Il pilota argentino si è detto " molto felice e a mio agio qui, ed è stato ancora meglio aver fatto progressi significativi quest'anno rispetto al precedente". Colapinto ha sottolineato che "abbiamo ancora molti traguardi da raggiungere e so che la squadra sta lavorando duramente per trovare prestazioni e rendere la vettura sempre migliore".

Al momento Colapinto - 23 anni e 38 Gp disputati dal 2024 - è dodicesimo nella classifica piloti a 19 punti con il sesto posto a maggio al Gran Premio del Canada come miglior risultato. Alpine sottolinea come la stagione 2026 è stata caratterizzata dalla grande crescita di Franco Colapinto andato a punti in sei dei dodici Gran Premi disputati finora.

"L'impegno di Franco per il 2027 e la fiducia reciproca tra pilota e team - si spiega - sottolineano gli obiettivi ambiziosi per il futuro. Il team cerca di acquisire maggiore stabilità e proseguire la dinamica positiva in tutti i campi. La continuità dei due piloti dimostra perfettamente quali siano le sue intenzioni, potendo contare su Franco e Pierre per la terza stagione nel 2027".

Al momento la scuderia è al sesto posto in classifica nel Campionato Costruttori.

Per l'executive advisor Flavio Briatore "la stabilità è di fondamentale importanza per me. Ora abbiamo le idee chiare sul fronte piloti e, anche se si tratta di una tessera importante del puzzle, come ho ribadito più volte, il nostro obiettivo principale è progettare e costruire una vettura veloce. È sempre la nostra priorità assoluta. Da Franco e Pierre mi aspetto che continuino a svolgere un lavoro fantastico in pista e dal team che continui a impegnarsi finché non saremo in grado di lottare ai vertici di questo sport e affermarci".

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