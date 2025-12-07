circle x black
F1 Gp Abu Dhabi, ordine d'arrivo e classifiche finali del Mondiale

Norris si laurea campione del mondo

Norris festeggia - (Afp)
07 dicembre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'ordine d'arrivo del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025, con le classifiche finali del campionato vinto da Lando Norris.

L'ordine d'arrivo del Gp di Abu Dhabi

1. Max Verstappen (Red Bull) 58 giri - 1h26'07''469

2. Oscar Piastri (McLaren) + 12''594;

3. Lando Norris (McLaren) + 16''572;

4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23''279;

5. George Russell (Mercedes) + 48''563;

6. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'07''562;

7. Esteban Ocon (Haas) + 1'09''876;

8. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1'12''670;

9. Lance Stroll (Sauber) + 1'14''523;

10. Oliver Bearman (Haas) + 1'16''166;

11. Nico Hulkenberg (Sauber) + 1'19''014;

12. Gabriel Bortoleto (Sauber) + 1'21''043;

13. Carlos Sainz (Williams) + 1'22''158;

14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'23''794;

15. Kimi Antonelli (Mercedes) + 1'24''399;

16. Alexander Albon (Williams) + 1'30''327;

17. Isack Hadjar (RB) + 1 giro;

18. Liam Lawson (RB) + 1 giro;

19. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro;

20. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro.

Formula 1, la classifica del Mondiale piloti

1. Lando Norris (McLaren) - 423 punti;

2. Max Verstappen (Red Bull) - 421 punti;

3. Oscar Piastri (McLaren) - 410 punti;

4. George Russell (Mercedes) - 319 punti;

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 242 punti;

6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 156 punti;

7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 punti;

8. Alexander Albon (Williams) - 73 punti;

9. Carlos Sainz (Williams) - 64 punti;

10. Fernando Alonso (Aston Martin) - 56 punti;

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 punti;

12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49 punti;

13. Oliver Bearman (Haas) - 42 punti;

14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 38 punti;

15. Esteban Ocon (Haas) - 38 punti;

16. Lance Stroll (Aston Martin) - 34 punti;

17. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33 punti;

18. Pierre Gasly (Alpine) - 22 punti;

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti;

20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti.

