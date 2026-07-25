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F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole

La McLaren precede Hamilton e Leclerc, quarto Antonelli

Lando Norris - (Afp)
Lando Norris - (Afp)
25 luglio 2026 | 17.13
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

La griglia di partenza del Gp di Ungheria, in programma domenica 26 luglio, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.

Prima fila:

1. Lando Norris - McLaren - 1'17''207

2. Lewis Hamilton - Ferrari - 1'17''219

Seconda fila:

3. Charles Leclerc - Ferrari - 1'17''435

4. Kimi Antonelli - Mercedes - 1'17''479

Terza fila:

5. Oscar Piastri - McLaren - 1'17''684

6. Max Verstappen - Red Bull - 1'17''725

Quarta fila:

7. George Russell - Mercedes - 1'17''760

8. Isack Hadjar - Red Bull - 1'17''856

Quinta fila:

9. Arvis Lindblad - RB - 1'18''281

10. Nico Hulkenberg - Audi - 1'18''686

Sesta fila:

11. Liam Lawson - Racing Bulls

12. Pierre Gasly - Alpine

Settima fila:

13. Franco Colapinto - Alpine

14. Gabriel Bortoleto - Audi

Ottava fila:

15. Esteban Ocon - Haas F1 Team

16. Fernando Alonso - Aston Martin

Nona fila:

17. Oliver Bearman - Haas F1 Team

18. Carlos Sainz - Williams

Decima fila:

19. Alexander Albon - Williams

20. Lance Stroll- Aston Martin

Undicesima fila:

21. Valtteri Bottas - Cadillac

22. Sergio Perez - Cadillac

Riproduzione riservata
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Tag
f1 gp ungheria qualifiche f1 gp ungheria pole
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