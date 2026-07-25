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F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole, Hamilton penalizzato

La McLaren partirà davanti a tutti, Leclerc in prima fila

Lando Norris - (Afp)
Lando Norris - (Afp)
25 luglio 2026 | 17.13
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

La griglia di partenza del Gp di Ungheria, in programma domenica 26 luglio, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Lewis Hamilton, autore del secondo tempo con la Ferrari, è stato penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato la McLaren di Oscar Piastri.

Prima fila:

1. Lando Norris - McLaren - 1'17''207

2. Charles Leclerc - Ferrari - 1'17''435

Seconda fila:

3. Kimi Antonelli - Mercedes - 1'17''479

4. Oscar Piastri - McLaren - 1'17''684

Terza fila:

5. Lewis Hamilton - Ferrari - retrocesso di 3 posizioni

6. Max Verstappen - Red Bull - 1'17''725

Quarta fila:

7. George Russell - Mercedes - 1'17''760

8. Isack Hadjar - Red Bull - 1'17''856

Quinta fila:

9. Arvis Lindblad - RB - 1'18''281

10. Nico Hulkenberg - Audi - 1'18''686

Sesta fila:

11. Liam Lawson - Racing Bulls

12. Pierre Gasly - Alpine

Settima fila:

13. Franco Colapinto - Alpine

14. Gabriel Bortoleto - Audi

Ottava fila:

15. Esteban Ocon - Haas F1 Team

16. Fernando Alonso - Aston Martin

Nona fila:

17. Oliver Bearman - Haas F1 Team

18. Carlos Sainz - Williams

Decima fila:

19. Alexander Albon - Williams

20. Lance Stroll- Aston Martin

Undicesima fila:

21. Valtteri Bottas - Cadillac

22. Sergio Perez - Cadillac

Riproduzione riservata
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Tag
f1 gp ungheria qualifiche f1 gp ungheria pole
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