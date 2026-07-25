La McLaren partirà davanti a tutti, Leclerc in prima fila
La griglia di partenza del Gp di Ungheria, in programma domenica 26 luglio, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Lewis Hamilton, autore del secondo tempo con la Ferrari, è stato penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato la McLaren di Oscar Piastri.
Prima fila:
1. Lando Norris - McLaren - 1'17''207
2. Charles Leclerc - Ferrari - 1'17''435
Seconda fila:
3. Kimi Antonelli - Mercedes - 1'17''479
4. Oscar Piastri - McLaren - 1'17''684
Terza fila:
5. Lewis Hamilton - Ferrari - retrocesso di 3 posizioni
6. Max Verstappen - Red Bull - 1'17''725
Quarta fila:
7. George Russell - Mercedes - 1'17''760
8. Isack Hadjar - Red Bull - 1'17''856
Quinta fila:
9. Arvis Lindblad - RB - 1'18''281
10. Nico Hulkenberg - Audi - 1'18''686
Sesta fila:
11. Liam Lawson - Racing Bulls
12. Pierre Gasly - Alpine
Settima fila:
13. Franco Colapinto - Alpine
14. Gabriel Bortoleto - Audi
Ottava fila:
15. Esteban Ocon - Haas F1 Team
16. Fernando Alonso - Aston Martin
Nona fila:
17. Oliver Bearman - Haas F1 Team
18. Carlos Sainz - Williams
Decima fila:
19. Alexander Albon - Williams
20. Lance Stroll- Aston Martin
Undicesima fila:
21. Valtteri Bottas - Cadillac
22. Sergio Perez - Cadillac