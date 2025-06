Fair Play Menarini, i giovani atleti premiati alla presentazione della 29° edizione

“Sono stato premiato per aver calciato un rigore fuori dalla porta per un errore dell’arbitro. L’ho fatto spontaneamente, mi è venuto d’istinto”, afferma Alessandro Bugli, giovane calciatore classe 2008 premiato oggi durante la presentazione del Premio Internazionale Fai Play Menarini nella sede del Coni a Roma. “Io ho evitato una situazione spiacevole durante una partita di calcio, cose che non appartengono allo sport. C’era stata una discussione accesa sugli spalti con insulti da parte dei genitori della squadra agli avversari”, afferma Nicola Nardo, giovane portiere classe 2006. “Io stavo facendo delle finali nazionali di scii, ho inforcato una porta senza che nessuno mi vede e ho vinto. Poi con il mio allenatore lo abbiamo detto subito e ho perso la gara, ma sono stato felice di essermi comportato correttamente”, dichiara Michele Vivalda, giovane sciatore.