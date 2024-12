"Stasera celebriamo un format fantastico, in una cornice senza tempo come Palazzo Vecchio a Firenze. Attraverso le storie di nove grandissimi campioni racconteremo le loro storie sportive e umane che si intrecciano all'insegna dei valori del Fair Play". Così Filippo Paganelli, membro del Board Fondazione Fair Play Menarini, in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.