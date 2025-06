Abraham saluta il Fantacalcio. Va in Turchia

L'attaccante saluta la Roma dopo l'anno al Milan in prestito

Tammy Abraham saluta la Serie A ed il Fantacalcio. L'attaccante è reduce dal prestito di un anno al Milan ed è tornato alla Roma. La società capitolina ha accettato l'offerta del Fenerbahçe anche per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, con la scadenza fissata per oggi, 30 giugno.

Abraham avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Turchia e l’intesa personale tra giocatore e club sarebbe stata raggiunta.

La Roma chiede 20 milioni di euro per il cartellino, la stessa cifra messa sul piatto dallo Zenit nei giorni scorsi. La trattativa tra giallorossi e il club turco è in fase avanzata e le parti stanno lavorando per limare i dettagli e arrivare alla fumata bianca.

Questa trattativa sblocca anche Ciro Immobile al Bologna, i turchi con Abraham possono liberare, infatti, l'ex Lazio che torna così in Serie A.

Fantacalcio.it per Adnkronos