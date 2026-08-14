Atalanta, infortuni per De Ketelaere e Ahanor

In casa Atalanta si sono fermati De Ketelare e Ahanor causa infortunio. Di seguito il comunicato della Dea sulle condizioni dei due calciatori: "Gli accertamenti effettuati da De Ketelaere hanno riscontrato una distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba sinistra. Gli esami effettuati da Ahanor hanno evidenziato una distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba destra. I calciatori verranno monitorati nei prossimi giorni".

Dunque per De Ketelaere e Ahanor niente prima gara di campionato contro il Sassuolo in programma la sera del 23 agosto, le loro condizioni andranno rivalutate e mister Sarri confida di riaverli a disposizione a stretto giro.

Fantacalcio.it per Adnkronos