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Atalanta, infortuni per De Ketelaere e Ahanor

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I due calciatori non ci saranno contro il Sassuolo nella 1a giornata di campionato

De Ketelaere - (Ipa)
De Ketelaere - (Ipa)
14 agosto 2026 | 10.51
LETTURA: 1 minuti

In casa Atalanta si sono fermati De Ketelare e Ahanor causa infortunio. Di seguito il comunicato della Dea sulle condizioni dei due calciatori: "Gli accertamenti effettuati da De Ketelaere hanno riscontrato una distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba sinistra. Gli esami effettuati da Ahanor hanno evidenziato una distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba destra. I calciatori verranno monitorati nei prossimi giorni".

Dunque per De Ketelaere e Ahanor niente prima gara di campionato contro il Sassuolo in programma la sera del 23 agosto, le loro condizioni andranno rivalutate e mister Sarri confida di riaverli a disposizione a stretto giro. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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