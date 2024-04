Atalanta, lesione muscolare per Scalvini

Brutte notizie per Gasperini

Non arrivano buone notizie per Gasperini in merito alle condizioni di Scalvini. Il difensore ha rimediato un infortunio durante la partita vinta sabato contro il Napoli.

Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Difficile stabilire con certezza i tempi di recupero, ma il calciatore potrebbe star fuori almeno 4 settimane. Salterà sicuramente un mese fondamentale per la squadra nerazzurra impegnata su più fronti: le semifinali di Coppa Italia (domani l'andata contro la Fiorentina), i quarti di Europa League contro il Liverpool e la corsa ad un posto Champions in campionato.

De Ketelaere ha svolto individuale e le sue condizioni restano da valutare. Lo stesso tecnico in conferenza stampa ha dichiarato: "De Ketelaere domani non ci sarà, vediamo di recuperarlo per il match di domenica contro il Cagliari".

Chi giocherà in difesa al posto di Scalvini? Sicuramente Toloi e Djimsiti troveranno più spazio, con Hien e Kolasinac che hanno disputato una grande partita a Napoli e potrebbero essere confermati da titolari.

Fantacalcio.it per Adnkronos