Bologna, infortunio per Ndoye

Un inizio di campionato non proprio positivo per il Bologna di Italiano. Non solo l'ultima sconfitta rimediata contro il Napoli, ma anche i tanti infortuni ai quali deve far fronte il nuovo allenatore felsineo.

L'ultimo è quello di Dan Ndoye che ne avrà per almeno 3 settimane e si rivedrà dunque dopo la sosta per le Nazionali. Non c'è lesione per Erlic che però nei prossimi giorni sarà monitorato costantemente. Di seguito il report ufficiale dei felsinei.

"Continua la preparazione dei rossoblù a #BFCEmpoli: oggi i ragazzi di Mister Italiano hanno svolto lavoro tattico con partitelle a campo ridotto. Gli esami cui è stato sottoposto Martin Erlic hanno escluso lesioni: osserverà qualche giorno di allenamento differenziato. Dan Ndoye ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane. Seduta differenziata per Lewis Ferguson, terapie per Oussama El Azzouzi. Nicolò Cambiaghi ha iniziato oggi il percorso riabilitativo".

Nella prossima gara interna contro l'Empoli, Italiano potrebbe lanciare Odgaard nel tridente d'attacco con Orsolini e Castro (ancora in vantaggio sul nuovo arrivo Dallinga). In difesa sarà Lucumi ad affiancare Beukema.

Fantacalcio.it per Adnkronos