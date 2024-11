Calcio: Juve, tagione finita per Cabal, confermata la lesione del crociato

Arriva l'ufficialità sull'esito degli esami strumentali di Juan Cabal. Il difensore della Juventus, infortunatosi lunedì durante una sessione di allenamento con la nazionale colombiana, questa mattina si è recato al J Medical di Torino dove è stato sottoposto a nuovi esami diagnostici che hanno evidenziato la presenza di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L'infortunio rimediato in Nazionale costringerà Juan Cabal a uno stop di circa 6 mesi. Stagione finita, dunque, per Cabal.

Non una buona notizia per Thiago Motta, già costretto a fare i conti con l'infortunio di Bremer in difesa. In chiave Fantacalcio, finora Cabal era andato a voto 6 volte, sempre da titolare. Si tratta, dunque, di un'assenza considerevole ma non pesantissima.

Fantacalcio.it per Adnkronos