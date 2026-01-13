circle x black
Calcio: Quando tornano Neres e Anguissa? La data

Conte aspetta i due pezzi da novanta

13 gennaio 2026 | 14.23
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli prepara il recupero in programma domani contro il Parma. Conte vuole i 3 punti, dopo i due pareggi consecutivi contro Verona e Inter. 

Il tecnico azzurri conta di recuperare nelle prossime settimane anche qualche infortunato. 

David Neres e Frank Anguissa dovrebbero tornare in campo in tempi brevi. Il brasiliano sarà probabilmente a disposizione tra la sfida col Parma e quella col Sassuolo, di fatto essendo di sicuro arruolatile per il match di Champions League contro il Copenhagen.

In Danimarca - si legge - dovrebbe farsi rivedere anche lo stesso Anguissa: fuori dalla sosta di novembre, il centrocampista è ormai vicino al recupero. 

Nel frattempo, si è fermato nuovamente Alex Meret. Il portiere ha riportato un trauma distorsivo alla spalla destro e salterà i prossimi impegni. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

