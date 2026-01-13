circle x black
Calcio: Serie A, gli squalificati della 21a giornata

Ecco chi salta il prossimo turno di campionato

- (Fotogramma)
- (Fotogramma)
13 gennaio 2026 | 14.24
LETTURA: 1 minuti

Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 21esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Pisa e Atalanta, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Lazio e Como all'Olimpico di Roma. 

Sono tre i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Zaniolo (Udinese), Caracciolo (Pisa) e Pezzella (Cremonese). 

Chi in campo in sostituzione degli squalificati? Nella formazione friulana spazio ad Atta da trequartista, nel Pisa occasione in difesa per Bonfanti dal 1' minuto mentre sulla fascia mancina della Cremonese dovrebbe agire Zerbin. 

Nota a margine per i calciatori sanzionati nel turno di campionato appena conclusosi e impegnati nel recupero della 16a giornata di campionato: infatti in cinque sono squalificati (Juan Jesus del Napoli, Cambiaghi del Bologna e infine i leccesi Gaspar, Ramadani e Banda) e non ci saranno nelle gare che verranno disputate in questa settimana tra mercoledì e giovedì. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
