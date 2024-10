Calhanoglu e Acerbi sulla via del recupero

Archiviato il successo di Empoli, quest'oggi l'Inter è tornata ad allenarsi per iniziare a preparare la sfida interna col Venezia in programma domenica se ra. E per Simone Inzaghi potrebbero esserci diverse notizie positive dall'infermeria in vista del match con i lagunari.

Calhanoglu e Acerbi, infortunatisi a Roma, hanno svolto lavoro personalizzato sul campo e domani potrebbero sostenere una piccola parte di lavoro in gruppo al fine di capire se potranno essere convocati almeno per la panchina contro il Venezia. Per Simone Inzaghi si tratterebbe di una doppia ottima notizia, mentre sono più lunghi i tempi per rivedere in campo Carlos Augusto.

Fantacalcio.it per Adnkronos