Como, altro colpaccio: ecco Perrone

Il Como non si ferma più. I lariani sono tra i club che hanno speso più soldi sul mercato in questa sessione di calciomercato.

La società di Cesc Fabregas si aggiudica il cartellino di Maximo Perrone, già in riva al Lago nell'ultima stagione. L'argentino si trasferisce definitivamente sotto la guida di Fabregas per una cifra pari a 13 milioni di euro più bonus.

Un altro colpo chiuso per Fabregas che ritrova il giocatore argentino, reduce da 26 presenze in Serie A nell'ultima stagione. Dopo il prestito, Perrone era tornato al Manchester City e in seguito a fitte trattative, ore l'affare è stato del tutto definito. Si trasferisce nuovamente in Serie A, ma stavolta a titolo definitivo.

Fantacalcio.it per Adnkronos