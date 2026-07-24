Como, pari in amichevole contro il Paris FC

La fase pre stagionale del Como è cominciata con un pareggio nell'amichevole, giocata in tre tempi e a porte chiuse, contro il Paris FC. La squadra di Cesc Fabregas nei prossimi mesi dovrà misurarsi con la Champions League e di fatto sono iniziati i lavori sul campo con un primo contro la squadra francese.

Il Como è ripartito da un 4-2-3-1: il vantaggio di Gabrielloni ad aprire i giochi, poi la doppietta di Pagis a ribaltare il risultato e infine la rete di Douvikas nella parte finale del match a decretare il definitivo 2-2.

Como-Paris FC 2-2, il tabellino del match



Marcatori: Gabrielloni al 25', Pagis al 30' pt; Pagis al 5' st; Douvikas al 26' tt.



Como (4-2-3-1): Tornqvist (1' tt Vigorito); Van der Brempt (16' st Smolcic), Goldaniga (16' st Ramon), Cuenca (1' tt Kaiki), Valle (16' st Kempf); Da Cunha (16' st Cassano), Lahdo (16' st Milla); Kuhn (16' st Azon), Rispoli (16' st Caqueret), Fadera (16' st Pisati e 1' tt Rodriguez); Gabrielloni (1' st Morata e 1' tt Douvikas). All. Fabregas.

PARIS FC (4-3-3): Trapp; Camara, Coppola, De Smeth, Kore; Matondo, Lees-Melou, Pagis; Kebbal, Geubbels, Simon Moses. All: Rosenior

Fantacalcio.it per Adnkronos