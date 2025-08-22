circle x black
Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)

Ecco i nostri nomi per la 1a giornata di Serie A

22 agosto 2025 | 16.11
Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per la 1a giornata di Serie A:

  • Portierie: MAIGNAN - In casa con la Cremonese, obiettivo primo clean sheet.
  • Difensore: CAMBIASO - Ha dato di recente segnali più che confortanti, potrebbe essere tornato quello decisivo e ficcante pre-infortunio della scorsa stagione: bonus in arrivo col Parma?
  • Centrocampista: PAZ - Il vero fulcro intoccabile di questo Como, l'anno scorso si fece male proprio contro la Lazio: il karma 'riparatorio' potrà dargli la chance di rifarsi con gli interessi.
  • Attaccante: SOULÈ - Tirato a lucido e pronto per la stagione della consacrazione, un maestro come Gasperini sarà un toccasana per lui: fiducia totale contro il Bologna.
  • Nome Mantra: DE BRUYNE - Esperienza, tecnica da vendere, visione di gioco: ha tutto per essere il trascinatore del Napoli, già sul campo del Sassuolo all'esordio.

