Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)

Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per la 1a giornata di Serie A:
-
Portierie: MAIGNAN - In casa con la Cremonese, obiettivo primo clean sheet.
-
Difensore: CAMBIASO - Ha dato di recente segnali più che confortanti, potrebbe essere tornato quello decisivo e ficcante pre-infortunio della scorsa stagione: bonus in arrivo col Parma?
-
Centrocampista: PAZ - Il vero fulcro intoccabile di questo Como, l'anno scorso si fece male proprio contro la Lazio: il karma 'riparatorio' potrà dargli la chance di rifarsi con gli interessi.
-
Attaccante: SOULÈ - Tirato a lucido e pronto per la stagione della consacrazione, un maestro come Gasperini sarà un toccasana per lui: fiducia totale contro il Bologna.
-
Nome Mantra: DE BRUYNE - Esperienza, tecnica da vendere, visione di gioco: ha tutto per essere il trascinatore del Napoli, già sul campo del Sassuolo all'esordio.
