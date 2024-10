Dovbyk a rischio per l'Inter: Roma in apprensione

Problema al ginocchio per il centravanti

Se da un lato si registra il rientro di Dybala, dall'altro la Roma rischia di dover affrontare l'Inter senza il suo centravanti. Dopo la sosta del campionato, infatti, Artem Dovbyk è in dubbio per la sfida contro i nerazzurri in programma domenica sera allo stadio Olimpico.

Tornato in Italia dopo gli impegni con la Nazionale ucraina, l'attaccante ex Girona non si è allenato con il resto del gruppo, ma è stato sottoposto a terapie.

Le condizioni del suo ginocchio verranno monitorate nelle prossime ore alla luca dell'infiammazione emersa dopo le partite di UEFA Nations League.

Fantacalcio.it per Adnkronos