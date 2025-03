Dybala si è operato! Roma, rientrano Ndicka e Dovbyk

Paulo Dybala è stato operato: è perfettamente riuscito l'intervento dopo la lesione al tendine semitendinoso della gamba sinistra rimediata dall'argentino.

L'attaccante della Roma è stato operato dal dottor Andy Williams alla Fortius Clinic di Londra e tra quattro giorni verrà dimesso per tornare a Trigoria dove inizierà la riabilitazione prima del ritorno in campo previsto per la prossima stagione.

Ci sono però anche recuperi nel recap giornaliero giallorosso. Quest'oggi la squadra si è ritrovata a Trigoria con qualche buona notizia per Claudio Ranieri.

Dopo i problemi accusati nei giorni scorsi, sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo sia Ndicka che Dovbyk oltre a Nelsson. Ancora out, invece, Celik oltre a Saud Abdulhamid e Anass Salah-Eddine.

Fantacalcio.it per Adnkronos