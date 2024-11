Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 14a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 14a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Di Gregorio: Anche con l'Aston Villa la Juventus ha confermato di avere una difesa d'acciaio, da mettere a occhi chiusi contro un Lecce che ha sì vinto a Venezia, ma che fatica comunque tantissimo a trovare la via del gol.

Difensore - Miranda: Ormai è un titolare fisso di questa squadra, ha il passo e la tecnica per far male al Venezia quando sarà chiamato a scendere palla al piede.

Centrocampista - Strefezza: Il Como non può fare a meno delle sue invenzioni, specie in una gara dal peso specifico enorme come quella col Monza. Carboni è sfavorito nello scontro diretto.

Attaccante - Leao: E' il momento di sbloccarsi a San Siro, dopo i gol di Cagliari e le ottime prove con Real e Slovan in Champions: l'Empoli.

Nome Mantra - Cambiaso (Dd/Ds, E): jolly duttile e affidabile, da schierare sempre e comunque, contro qualsiasi avversario.