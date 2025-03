Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 28a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Sommer: Rientro-lampo per ritrovare certezze. Come per esempio un clean sheet più che papabile in casa col Monza.

Difensore - Lazaro: Salito di livello come molti dei suoi compagni, è già a quota 6 assist. L'ultimo proprio a Monza: ora lo attende un Parma che dietro non è di certo impenetrabile.

Centrocampista - Orsolini: Doppietta decisiva col Cagliari, va schierato sempre e comunque. Sensazioni positive anche a Verona.

Attaccante - Isaksen: In questo momento, con Zaccagni, è l'uomo in più della Lazio. Decisivo con un gioiello anche in Europa, può mettere in crisi Kamara su quella fascia.

Nome Mantra - Diao (W/A, Como): Dopo tre gol di fila si è (comprensibilmente) fermato a Roma. Ha la chance per riprendere la corsa: il Venezia non è una big, ma ha tutto per colpire ancora una volta.

Fantacalcio.it per Adnkronos