Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 30a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Di Gregorio: La prima di nove finali con vista Champions, 'favorito' dalla scossa post cambio allenatore. Col Genoa, che non è una macchina da gol in trasferta, vietato fallire.

Difensore - Zortea: Non porta bonus dalla 21^ giornata, per caratteristiche può mettere in crisi D'Ambrosio coi suoi inserimenti e ritrovare il sorriso. In gol all'andata...

Centrocampista - Orsolini: Stato di forma impressionante, il Venezia è riuscito a non prendere gol da Atalanta, Lazio e Napoli ma limitare anche i suoi guizzi sarà durissima.

Attaccante - Lookman: Ultime due trasferte: doppietta a Empoli e gol alla Juventus. Mancherà Retegui, motivo in più per fare la differenza a Firenze con le sue sgroppate di qualità.

Nome Mantra - Diao (W/A): A secco nelle ultime tre giornate, arriva l'Empoli al momento giusto: difesa fragile (specie senza Ismajli), l'assenza di Paz gli darà ancora più centralità.

