Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 35a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 35a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Carnesecchi: Tanti ottimi voti e pochissimi malus incassati da diverse settimane, un mix perfetto verso la morbida trasferta di Monza.

Difensore - De Vrij: Sfrutterà la chance tra la doppia sfida col Barcellona, nome che ispira parecchio in casa col Verona in ottica modificatore e anche per eventuali bonus su calcio piazzato.

Centrocampista - Ondrejka: Magic moment, battere il ferro finché è caldo: con la Lazio ha dimostrato ottime qualità, da confermare in casa contro il 'sazio' Como.

Attaccante - Leao: Maluccio nelle ultime due con Atalanta e Venezia, ma occhio al dato: 7 gol in campionato, tutti in trasferta. Il Genoa è avvisato.

Nome Mantra - Elmas (W/T): Viene (stranamente) da due insufficienze di fila, ha l'occasione di rifarsi in casa col Venezia avendo già punito avversari del calibro di Verona, Parma e Monza.

Fantacalcio.it per Adnkronos