Fiorentina, infortunio per Gudmundsson

La Fiorentina non è riuscita a battere il Torino con il pareggio di Maripan arrivato in pieno recupero.

Durante il match contro i granata, grande spavento per Albert Gudmundsson che ha rimediato un infortunio alla caviglia. Il calciatore è uscito zopppicando e non riusciva nemmeno a poggiare il piede a terra.

Sottoposto agli esami strumentali, gli esiti escludono lesioni. Di seguito il comunicato del club toscano.

Un'ottima notizia per la Fiorentina, che nel centrocampista islandese classe 1997 vede un pilastro. Con 6 gol e 4 assist tra campionato e Conference League, Gudmundsson è uno dei migliori marcatori della squadra.

"ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino.

Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

Gudmundsson verrà valutato nei prossimi giorni, difficile comunque un suo recupero per il match in programma sabato alle 15 contro il Como.

Fantacalcio.it per Adnkronos