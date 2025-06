Fiorentina, non solo Dzeko: assalto a Fazzini

In attesa di ufficializzare Pioli come nuovo allenatore, la Fiorentina comincia a muoversi in maniera decisa sul mercato. Ufficializzato l'arrivo di Edin Dzeko, la società viola si sta muovendo per acquistare un centrocampista forte e di prospettiva.

La Fiorentina è vicina al colpo Jacopo Fazzini. Il centrocampista classe 2003 è reduce dalla retrocessione con l'Empoli, ma è stato indubbiamente tra i migliori dei suoi. Tra i club la trattativa è in stato avanzato: affare da 10 milioni di euro più bonus. Al momento il giocatore è impegnato con l'Italia Under 21 agli Europei, ecco perché Commisso ha voluto dare l'accelerata decisiva così da battere la concorrenza.

Fazzini nell'ultimo campionato ha messo a referto 20 presenze a voto, condite da 4 gol e 1 assist per una fanta-media del 6.98. A Firenze si giocherebbe eccome le sue carte, potendo giocare sia in mediana sia sulla trequarti. Sarebbe una sorpresa anche nel prossimo Fantacalcio?

Fantacalcio.it per Adnkronos