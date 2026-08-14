circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina, Pellegrino è il nuovo attaccante

sponsor

L'argentino rinforzo nella rosa viola a disposizione di mister Grosso

Mateo Pellegrino - (Ipa)
Mateo Pellegrino - (Ipa)
14 agosto 2026 | 10.50
LETTURA: 1 minuti

Mateo Pellegrino è il nuovo centravanti della Fiorentina. Ecco la nota ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913.

Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield.

Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol".

Pellegrino è da acquistare all'asta del fanta?

Come con Dovbyk-Piccoli a Bologna, anche qui ci sarà un bel dubbio da sciogliere all'asta: Pellegrino resta appetibile al Fantacalcio, ma ad oggi meno rispetto a prima vista la presenza 'ingombrante' di Kean. A meno che questo rush finale di calciomercato non cambi le carte in tavola... 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due
"Si tocca la pancia per svegliare Trump con una scossa", la nuova teoria complottista sui social
Il timelapse dell'eclissi solare, le immagini dell'osservatorio di Greenwich
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza