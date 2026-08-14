Fiorentina, Pellegrino è il nuovo attaccante

L'argentino rinforzo nella rosa viola a disposizione di mister Grosso
Mateo Pellegrino è il nuovo centravanti della Fiorentina. Ecco la nota ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913.
Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield.
Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol".
Pellegrino è da acquistare all'asta del fanta?
Come con Dovbyk-Piccoli a Bologna, anche qui ci sarà un bel dubbio da sciogliere all'asta: Pellegrino resta appetibile al Fantacalcio, ma ad oggi meno rispetto a prima vista la presenza 'ingombrante' di Kean. A meno che questo rush finale di calciomercato non cambi le carte in tavola...
Fantacalcio.it per Adnkronos