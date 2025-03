Genoa: KO Ekuban e Cornet, le condizioni

Il Genoa, dopo il pareggio di venerdì sul campo del Cagliari, è tornato ad allenarsi a Pegli a pieno regime. Prima della sosta delle Nazionali, il Grifone affronterà l'importante sfida casalinga contro il Lecce, in programma venerdì sera con punti pesanti in palio per quanto riguarda il discorso salvezza.

Nel frattempo, però, non arrivano buone notizie per mister Patrick Vieira, che dovrà sicuramente fare a meno degli infortunati Ekuban e Cornet. L'attaccante infatti ha rimediato in Sardegna un risentimento muscolare alla gamba e salterà sicuramente il Lecce; per lui, così come per l'acciaccato Vitinha, l'obiettivo è quello di rientrare dopo la sosta, contro la Juventus.

Situazione diversa per Cornet (autore del gol contro gli isolani) che ha riportato una lesione muscolare al flessore: salterà sicuramente le sfide contro Lecce e Juventus, possibile il rientro contro il Verona (13 aprile), ma lo staff monitorerà con attenzione la situazione e cercherà di accorciare leggermente i tempi di recupero.

Fantacalcio.it per Adnkronos