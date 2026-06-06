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Il Napoli riscatta Alisson Santos

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Comunicato ufficiale del club

Alisson Santos - (Ipa)
Alisson Santos - (Ipa)
06 giugno 2026 | 08.36
LETTURA: 1 minuti

Assoluta rivelazione della seconda parte di stagione, si è conquistato la conferma in azzurro a suon di bonus. Alisson Santos è ufficialmente giocatore del Napoli: il brasiliano è stato riscattato per una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro dallo Sporting di Lisbona. Il club di De Laurentiis ha esercitato l'opzione presente nell'accordo stipulato a gennaio per il suo prestito.

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Quale sarà ora il suo utilizzo nel Napoli? Con l'arrivo di Allegri, il possibile cambio di modulo ed il rientro di Lang qualche cosa potrebbe cambiare, ma chiaramente riparte laddove aveva concluso: da titolare e da gioiellino dell'attacco partenopeo. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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