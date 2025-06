Infortunio in Nazionale: Kean lascia il ritiro

Continuano le brutte notizie per il CT Spalletti, che perde nuovamente pezzi dopo l'infortunio di Gabbia. Anche Kean lascia il ritiro della Nazionale, a causa di un problema fisico che costringe l'attaccante della Viola ad alzare bandiera bianca.

Secondo quanto comunicato da Coverciano, Kean ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra. Niente da fare per il bomber scuola Juventus, che sarà costretto a saltare i primi (e delicati) appuntamenti delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Niente Norvegia e niente Moldavia per Kean, che farà ritorno a Firenze per rimettersi in sesto in vista della prossima stagione.

Fantacalcio.it per Adnkronos