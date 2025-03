Inter, infortunio Zielinski: il comunicato

Una vittoria esaltante contro il Monza, una rimonta di carattere dopo aver subito ben due reti. L'Inter prepara il match di Champions contro il Feyenoord, Inzaghi deve fare i conti con l'infortunio di Piotr Zielinski.

Nella giornata di oggi il giocatore si è sottoposto ad accertamenti clinici approfonditi che hanno stabilito le sue effettive condizioni. Di seguito il bollettino medico diramato dall'Inter sui propri canali ufficiali.

"Piotr Zieli?ski si e sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di sabato sera durante la gara contro il Monza.

L’esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra.

Il centrocampista polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane".

La società nerazzurra non ha comunicato i tempi di recupero di Zielinski. Dalla diagnosi, però, appare evidente che il calciatore resterà fermo ai box per circa un mese e mezzo. In base al grado di evoluzione del suo grado clinico si capirà meglio quando tornerà in campo.

Fantacalcio.it per Adnkronos