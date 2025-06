Italia: Locatelli KO, le condizioni

Problemi per la Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti. Il commissario tecnico degli azzurri infatti deve fare i conti con i problemi fisici rimediati da Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus.

Il calciatore in allenamento ha rimediato un problema alla caviglia destra, che compromette i piani del CT della Nazionale italiana. Nella giornata di ieri Locatelli è stato sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare le condizioni fisiche dopo il fastidio accusato: il centrocampista ha attualmente una vistosa fasciatura alla caviglia.

La Figc ha fatto poi sapere che Locatelli sarà "indisponibile per le prossime gare a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra". Niente sfide dunque contro Norvegia e Moldova per Locatelli. Una tegola per la Nazionale italiana, già orfana degli infortunati Buongiorno e Calafiori.

Fantacalcio.it per Adnkronos