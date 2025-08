Jashari sarà presto un nuovo giocatore del Milan

Si è finalmente sbloccata la trattativa per il passaggio di Ardon Jashari al Milan.

Da settimane il Milan aveva in mano l'accordo con il centrocampista svizzero, ma l'affare finora non era andato in porto a causa del mancato via libera da parte del Club Brugge.

Dopo diverse settimane di stallo, ora la trattativa è sul punto di sbloccarsi. Come anticipato da Sky Sport, infatti, è stato raggiunto l’accordo di massima tra i due club dopo che il Milan ha portato l'offerta a 34 milioni di euro cui più 3 di bonus. E così il Club Brugge ha dato il via libera alla partenza del giocatore, non convocato per il preliminare di Champions a Salisburgo.

Il giocatore è atteso a Milano dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan fino al 2030.

Fantacalcio.it per Adnkronos