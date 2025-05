Juve, le condizioni di McKennie e Koopmeiners

Dubbi di formazione per Tudor in vista del match di domenica a Venezia

Si avvicina la sfida in programma domenica sera sul campo del Venezia per la Juventus di Igor Tudor, intenzionata a blindare il quarto posto in classifica dopo il successo sull'Udinese.

Anche questa mattina alla Continassa hanno lavorato a parte Gatti, Koopmeiners e McKennie, tutti in dubbio per il match del Penzo.

Chi ha più chance di recuperare è il centrocampista statunitense, seguito dal difensore; l'ex Atalanta invece difficilmente sarà a disposizione di Tudor per il match in terra lagunare.

Fantacalcio.it per Adnkronos