Juventus, Motta su Cambiaso, Vlahovic e Kelly

Conferenza stampa di vigilia per Thiago Motta , che ha presentato così la gara di domani tra la sua Juventus ed il Como.

Riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni dell'allenatore dei bianconeri: "Veiga e Kelly, al di là dell'essere mancini e tecnicamente bravi, possono giocare insieme. Possono giocare sia da centrali che da terzini.

Siamo felici Cambiaso sia rimasto in una grande squadra come la Juve, domani però non ci sarà e spero che il prima possibile possa essere in campo con la squadra.

Noi vogliamo attaccare lateralmente quando gli altri si chiudono. Vogliamo portare 3/4 uomini nell'area avversaria. Kolo Muani e Vlahovic devono fare lo stesso lavoro".

Fantacalcio.it per Adnkronos