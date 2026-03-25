Lazio, le condizioni degli infortunati

La vittoria di Bologna ha restituito un poco di entusiasmo in casa Lazio nonostante una stagione non proprio facile.

Sarri proverà a confermare questo trend positivo per chiudere il campionato al meglio. Per farlo sarà importante recuperare anche tutti gli infortunati. Soprattutto in ottica semifinale di Coppa Italia.

Stando alle ultime indiscrezioni, Danilo Cataldi e Toma Basic sono ormai pronti a tornare a disposizione di Maurizio Sarri. Il regista romano ha smaltito la distrazione al polpaccio rimediata contro il Sassuolo, mentre il croato si è messo alle spalle un fastidioso problema all'adduttore che ne ha posticipato il rientro per settimane.



Restano invece da monitorare con estrema cautela le condizioni di Mario Gila, uscito anzitempo dal match del Dall'Ara contro il Bologna per l'infiammazione al tendine rotuleo: lo spagnolo verrà gestito con prudenza in questa settimana di lavoro e il suo impiego contro il Parma resta in forte dubbio, anche perché lo staff medico biancoceleste non intende correre alcun rischio inutile in vista della decisiva semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Fantacalcio.it per Adnkronos