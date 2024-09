Lazio trascinata da Dia e Castellanos

Con l'addio di Ciro Immobile alla Lazio tutto sembrava perduto. E invece Claudio Lotito e Marco Baroni hanno tirato fuori dal cilindro una nuova coppia d'attacco che sembra avere tutte le carte in regola per regalare gioie ai fantallenatori in questo campionato e trascinare l'attacco biancoceleste in stagione.

Boulaye Dia e Valentin Castellanos sono i nuovi gemelli del gol, una coppia destinata a far parlare. Se il Taty ci aveva abituato a buone prestazioni nell'ultimo campionato, ora ritrovare un Dia in ottima forma è sicuramente un plus per il Fantacalcio.

L’ex Salernitana, a voto in tre occasioni su quattro gare, ha già messo a segno due reti che hanno fatto schizzare la sua fantamedia a 8.67. Dal canto suo, il Taty è riuscito a fare addirittura meglio: sempre a voto da inizio campionato e di gol ne ha segnati già tre: bonus pari a +9, che hanno portato la sua fantamedia a 9.00.

La pagella di Castellanos contro il Verona: "Segna il gol della vittoria con una zampata nell'area piccola resistendo anche a un fallo di Coppola": Voto 7, Rapace .