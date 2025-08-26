Leao rischia di tornare dopo la sosta

Il Milan di Massimiliano Allegri non ha iniziato benissimo. Il passo falso contro la Cremonese ha deluso le aspettative ed ha fatto scendere l'hype sui rossoneri. In attesa di vedere il vero Milan di Allegri, i tifosi ed i fantallenatori incrociano le dita per rivedere in campo Rafael Leao.

L'attaccante rossonero, infortunato, ha saltato la gara contro la Cremonese.

Ma quanto bisognerà attendere per rivederlo in campo? Tutto sembrava portare alla gara contro il Lecce, alla seconda giornata, ma ora le cose rischiano di cambiare.

Seppur stia meglio, l'elongazione al polpaccio è ancora sotto la stretta osservazione dello staff medico dei rossoneri. Solamente dopo scrupolosi controlli verrà dato un parere definitivo in vista del prossimo turno di Serie A. La speranza di Allegri è di avere a disposizione Leao almeno per la panchina per la gara di venerdì sera a Lecce, ma tutto è ancora da decidere.

Oggi, a Milanello, Leao ha ancora lavorato a parte. Continua la tabella di marcia prevista per il recupero.

Leao rischia di saltare la gara contro il Lecce e di tornare a disposizione di Allegri solamente dopo la sosta per le Nazionali. Allegri non sembra intenzionato a rischiare un rientro anticipato che potrebbe causare nuovi problemi. Ad oggi appare complesso immaginare il portoghese tra i convocati.

Fantacalcio.it per Adnkronos