circle x black
Cerca nel sito
 

Leao rischia di tornare dopo la sosta

sponsor

Aggiornamenti Milan: il centravanti continua a lavorare a parte

Rafael Leao - (Ipa/Fotogramma)
Rafael Leao - (Ipa/Fotogramma)
26 agosto 2025 | 17.47
LETTURA: 1 minuti

Il Milan di Massimiliano Allegri non ha iniziato benissimo. Il passo falso contro la Cremonese ha deluso le aspettative ed ha fatto scendere l'hype sui rossoneri. In attesa di vedere il vero Milan di Allegri, i tifosi ed i fantallenatori incrociano le dita per rivedere in campo Rafael Leao.

L'attaccante rossonero, infortunato, ha saltato la gara contro la Cremonese.

Ma quanto bisognerà attendere per rivederlo in campo? Tutto sembrava portare alla gara contro il Lecce, alla seconda giornata, ma ora le cose rischiano di cambiare.

Seppur stia meglio, l'elongazione al polpaccio è ancora sotto la stretta osservazione dello staff medico dei rossoneri. Solamente dopo scrupolosi controlli verrà dato un parere definitivo in vista del prossimo turno di Serie A. La speranza di Allegri è di avere a disposizione Leao almeno per la panchina per la gara di venerdì sera a Lecce, ma tutto è ancora da decidere. 

Oggi, a Milanello, Leao ha ancora lavorato a parte. Continua la tabella di marcia prevista per il recupero. 

Leao rischia di saltare la gara contro il Lecce e di tornare a disposizione di Allegri solamente dopo la sosta per le Nazionali. Allegri non sembra intenzionato a rischiare un rientro anticipato che potrebbe causare nuovi problemi. Ad oggi appare complesso immaginare il portoghese tra i convocati.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza