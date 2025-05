Lecce, allarme in difesa: dubbio Gaspar

La lotta salvezza entra sempre più nel vivo, al Lecce serve una vittoria contro il Torino per non sprofondare. Giampaolo sta perdendo pezzi importanti, pero', in vista della partita cruciale.

Il Lecce perde Gaspar , o almeno rischia seriamente dopo il trauma contusivo alla spalla destra rimediato dal difensore nell'ultima giornata di campionato. L'angolano è uno dei perni centrali della difesa di Giampaolo e potrebbe essere assente per infortunio nel prossimo snodo per la salvezza.

Nel corso dei prossimi giorni, il Lecce tenterà il tutto per tutto per recuperare Gaspar in tempo per la gara contro il Torino. I primi segnali (positivi o negativi) saranno attesi già nelle prossime 24-48 ore, sebbene un recupero last minute potrebbe comunque fare la differenza, vista l'importanza del difensore nello scacchiere di Giampaolo.

In caso di mancato rientro, è pronto Tiago Gabriel al suo posto. Il giovane ventenne ha debuttato in Serie A contro la Juventus ed è subentrato proprio a Gaspar nella sfida contro il Verona, rispondendo bene ad una situazione di emergenza.

